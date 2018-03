Festa de San Fermín começa com fogos de artifício na Espanha

Com o tradicional lançamento do 'chupinazo', disparo de morteiro com fogos de artifício, que este ano foi realizado pela deputada Uxue Barkos, começou a Festa de San Fermín 2008, que dura nove dias e todos os anos reúne milhares de pessoas na cidade espanhola de Pamplona. Como manda a tradição, estrangeiros e cidadãos locais se reuniram ao meio-dia na praça consistorial para participar do início dos festejos. "Pamplonesas, pamploneses, viva San Fermín", disse Barkos ao lançar o foguete, momento seguido por ovação e músicas festivas. A partir daquele momento, as pessoas reunidas no local colocaram no pescoço os tradicionais lenços vermelhos, em sinal de que a festa começou. O principal cenário dos festejos serão as ruas, nas quais todos os dias, a partir das 8h local (3h de Brasília), acontecerão os "encierros", nos quais os participantes correm na frente de touros enraivecidos. Junto com os encierros, o disparo de morteiro com fogos de artifício é um dos principais atos da Festa de San Fermín. Com esse foguete começa um programa que, durante 204 horas, até a meia-noite de 14 de julho, inclui 484 atos, entre eles 204 musicais, 214 dirigidos ao público infantil e 8 institucionais, e a grande maioria deles com a rua como cenário.