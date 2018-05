Festival de touros no México deixa 1 morto e 24 feridos Um homem morreu e 24 pessoas ficaram feridas no sábado no povoado de Huamantla, no centro do México, numa corrida de touros similar ao famoso festival de Pamplona. O homem, de 60 anos, foi erguido por um touro e atingido pelo chifre do animal no abdômem. Ele morreu a caminho do hospital, informou Ulises Bello, diretor do centro de saúde. Entre os feridos, três estavam em estado grave. Durante a festa, 23 touros foram soltos em cinco ruas fechadas. As chamadas "huamantladas" são realizadas desde 1953 em Huamantla, um povoado do Estado de Tlaxcala. (Por Geraldine Downer)