Fidel Castro acusa EUA de incentivarem conflito contra Chávez O líder cubano Fidel Castro disse nesta sexta-feira que os Estados Unidos alimentam conflitos internos na Venezuela e alertou sobre um possível atentado contra o presidente Hugo Chávez, dias antes do referendo defendido pelo venezuelano para modificar a Constituição. "O império (EUA) criou as condições propícias para a violência e os conflitos internos. Falei muito seriamente com Chávez ... sobre os riscos de magnicídio que ele está sendo exposto constantemente em veículos descobertos", afirmou em um artigo publicado no jornal Granma. A Venezuela é o principal sócio e aliado do governo de Cuba, para onde envia cerca de 90.000 barris de petróleo por dia que Fidel retribui com serviços médicos, esportivos e educacionais. Fidel Castro, de 81 anos, está se recuperando há um ano de uma grave doença não-revelada que o obrigou a deixar o poder em julho de 2006, passando o poder a seu irmão mais novo, Raúl. O artigo, publicado no jornal do Partido Comunista de Cuba, tem o título "Um povo sob fogo" e denuncia que a Venezuela enfrenta hoje "a tirania mundial" dos Estados Unidos. "Não bastaria a vitória do "sim" em 2 de dezembro. As semanas e meses posteriores a essa data podem ser extremamente duros para muitos povos, entre eles, o de Cuba", escreveu Fidel. (Por Nelson Acosta)