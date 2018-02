Fidel Castro alerta para risco de golpe na Bolívia O líder cubano Fidel Castro advertiu, em um novo texto, sobre risco de um golpe de Estado na Bolívia, às vésperas do referendo sobre autonomia que desafia o presidente indígena Evo Morales. Quase 1 milhão de habitantes de Santa Cruz, o departamento mais rico do país, irão às urnas no domingo para o primeiro de quatro referendos que podem desmembrar a Bolívia. Em um texto publicado na noite de quarta-feira no site cubadebate.cu, Fidel disse que a consulta promovida pelos "oligarcas" é uma "prova de fogo" para a América Latina. "O plano ianque, perfidamente concebido, é utilizar alguns setores militares anti-patriotas para livrar-se de Evo em algumas áreas do país, algo que seria meramente formal, já que apropria-se das transnacionais em ramos produtivos básicos", escreveu Fidel. "A ordem do imperialismo é castigar e desfazer-se de Evo", acrescentou o líder cubano, afastado do poder desde que adoeceu, há quase dois anos. Cuba é um dos principais aliados da Bolívia, para onde enviou 1.852 médicos e outros profissionais para firmar os programas sociais de Morales. O referendo de Santa Cruz quer dar autonomia judicial e tributária à região, além de frear o plano de Morales de distribuir centenas de milhares de hectares de terra entre indígenas e camponeses pobres. O governo de esquerda declarou que o referendo é ilegal. A oposição vai promover referendos semelhantes em mais três dos nove departamentos bolivianos.