Fidel Castro andou pelas ruas de Havana, diz Chávez O ex-líder cubano Fidel Castro, que não é visto em público há quase três anos, apareceu nas ruas de Havana e as pessoas choraram ao reconhecê-lo, disse o presidente da Venezuela, Hugo Chávez, nesta sexta-feira. Chávez, amigo do lendário revolucionário, passou várias horas com Fidel em Cuba no último fim de semana e disse que ele estava em seu melhor estado de saúde desde que adoeceu, há três anos. "Fidel saiu e eles o viram, Fidel caminhando pelas ruas em Havana, um milagre, as pessoas choraram", disse Chávez durante tributo para relembrar um massacre na Venezuela. "Claro que ele havia planejado para não haver nenhum registro disso. Mas há algumas fotos que eu vi. Me considero um privilegiado", disse Chávez. Ele não disse quando Fidel caminhou pelas ruas. Fidel, 82 anos, não é visto em nenhum evento público desde que passou por uma cirurgia por problemas intestinais não revelados em julho de 2006, se ausentando, inclusive, das comemorações dos 50 anos da Revolução Cubana em janeiro. Ele foi oficialmente substituído por seu irmão mais novo, Raúl Castro, como presidente da ilha comunista no ano passado. (Reportagem de Frank Jack Daniel)