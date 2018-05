Fidel Castro completa 81 anos sem festa nem sinal de vida Cuba comemorou discretamente na segunda-feira o aniversário de 81 anos do líder Fidel Castro, que há um ano está afastado do poder devido a problemas de saúde. A data não teve a mesma carga de drama do ano passado, quando Fidel tinha acabado de transferir o poder para o irmão Raúl, depois de uma operação no sistema digestivo que o deixou entre a vida e a morte, e pediu para que a comemoração fosse adiada. Os principais festejos este ano aconteceram no parque Lênin, um complexo recreativo ao sul de Havana, onde centenas de crianças da organização comunista Pioneros comemoraram com um enorme bolo verde com a inscrição "Felicidades, Comandante". Embora a doença de Fidel ainda seja um mistério, os cubanos parecem estar se acostumando a sua ausência e à liderança, oficialmente ainda provisória, de Raúl Castro. "O Comandante não vai aparecer. Sua saúde não permite. Acho que não volta mais", disse o aposentado José Manuel, 73, que cuidava dos netos num parque do bairro de El Vedado, no centro de Havana. O Granma, jornal do Partido Comunista, publicou em sua primeira página na segunda-feira mensagens de cinco agentes cubanos presos há nove anos nos Estados Unidos, acusados de espionagem. "Querido Fidel: Feliz aniversário, desde uma prisão do Império, onde o carrego todos os dias em meu coração", escreveu um deles, Antonio Guerrero. Fidel não deu sinal de vida. Nos últimos quatro meses, Fidel vem escrevendo no Granma sobre política internacional e doméstica. O jornal Trabajadores, da Central de Trabalhadores de Cuba, saiu com uma foto de Fidel e o título: "Incansável gladiador da verdade". Fidel, que governou Cuba por 47 anos antes de adoecer, evita oficialmente o culto à sua pessoa. Seu aniversário nunca foi feriado nacional nem comemorado com festas ou desfiles. "A melhor forma de festejar o aniversário do Comandante é com a luta antiimperialista. Desejamo-lhe muitas felicidades e muita sorte", disse o presidente da Bolívia, Evo Morales, à TV estatal cubana. O presidente da Venezuela, Hugo Chávez, seu principal aliado, não havia divulgado uma mensagem. (Com reportagem de Anthony Boadle em Havana)