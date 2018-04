Fidel Castro cumprimenta novo ministro das Forças Armadas

O ex-presidente de Cuba Fidel Castro felicitou nesta sexta-feira, 26, o novo ministro das Forças Armadas do país, general Julio Casas Regueiro. Ele foi nomeado ministro no lugar de Raúl Castro, que assumiu a presidência de Cuba no dia 24 de fevereiro, depois de meses à frente do governo devido ao estado de saúde de Fidel. Nesta sexta-feira, a televisão estatal cubana divulgou uma reportagem com o novo presidente do país e leu uma mensagem de Fidel Castro cumprimentando Regueiro - que agora também é vice-presidente cubano. A leitura do discurso de Fidel foi feita durante uma reunião do Conselho Militar do Exército Ocidental da Ilha, em Havana. Na mensagem, datada de 25 de fevereiro, Fidel classificou de "inteligente e sereno" o discurso de Raúl Castro na reunião Parlamentar na qual foi escolhido presidente de Cuba. Fidel também elogiou o anúncio de Regueiro como novo ministro das Forças Armadas. Até agora, Regueiro era primeiro vice-ministro do Ministério das Forças Armadas, no qual acumula uma longa folha de serviços, e é membro da alta direção do Partido Comunista e vice-presidente do Conselho de Estado.