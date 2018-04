Fidel Castro deixa o poder após quase meio século O veterano líder Fidel Castro anunciou na terça-feira que não continuará como presidente de Cuba, despedindo-se do poder depois de quase meio século como lenda viva da esquerda mundial e colocando fim a uma era. Fidel, de 81 anos, disse em texto publicado no jornal oficial Granma que ainda não se recuperou da enfermidade não revelada que o obrigou a transferir o poder, há um ano e meio, a seu irmão Raúl. Com a decisão, renuncia à reeleição de 24 de fevereiro como chefe de Estado. "Aos meus estimados compatriotas, que me fizeram a imensa honra de me eleger em dias recentes como membro do Parlamento, lhes comunico que não aspirarei nem aceitarei -- repito -- não aspirarei nem aceitarei, o cargo de presidente do Conselho de Estado e comandante-chefe", escreveu Fidel em texto datado de segunda-feira e publicado na terça pelo diário oficial do Partido Comunista. A decisão de não se candidatar a mais um mandato de cinco anos como chefe de Estado acaba com o mistério sobre o futuro político do homem que governava Cuba desde a revolução de 1959, desafiando os Estados Unidos e se tornando um mito para a esquerda mundial. Em sua mensagem, Fidel diz não estar "em condições físicas" de encabeçar outro mandato presidencial, embora goze, segundo ele, de "domínio total" sobre suas faculdades mentais. Seu sucessor como presidente será anunciado no domingo, quando o Parlamento cubano se reúne para renovar o Conselho de Estado, que Fidel presidia até agora. Raúl Castro, um general de 76 anos que foi por meio século o braço direito do irmão mais velho, e a quem substitui interinamente desde julho de 2006, é o candidato mais provável à sucessão. Em seu comunicado, Fidel disse que a velha guarda que o acompanha desde a época da guerrilha na Sierra Maestra (sudeste de Cuba) tem "a autoridade e a experiência para garantir a substituição". "O caminho sempre será difícil e exigirá o esforço inteligente de todos", escreveu. A notícia não perturbou a madrugada em Cuba. Na deserta Praça da Revolução, palco de muitos dos intermináveis e ardentes discursos de Fidel, um soldado solitário mantinha a guarda do local sob uma imensa lua cheia. BUSH: TRANSIÇÃO DEMOCRÁTICA Em viagem pela África, o presidente norte-americano, George W. Bush, afirmou nesta terça-feira que espera que a aposentadoria do líder cubano Fidel Castro marque o início de uma transição democrática na ilha caribenha. "Eu acredito que a mudança com Fidel Castro deve marcar o começo de um período de transição democrática", disse Bush em entrevista coletiva à imprensa, realizada em Ruanda, que integra o roteiro de sua visita a cinco países africanos. SEM SURPRESAS Fidel se afastou temporariamente do poder em 31 de julho de 2006, depois de uma operação intestinal que o manteve, segundo disse, à beira da morte. Não é visto em público desde então, exceto por fotos e vídeos. A despedida, por isso, não parece ter surpreendido os cubanos. "Aqui todo mundo sabia faz tempo que Fidel não voltava mais. O povo se acostumou que não estivesse", disse o autônomo Roberto, de 54 anos. "Se disse que o poder passa à 'velha guarda', então com certeza é Raúl", acrescentou. Muitos cubanos esperam que as novas autoridades adotem medidas para melhorar a qualidade de vida num sistema onde o Estado paga os salários em pesos cubanos e vende produtos importados em uma moeda forte, o peso conversível, que vale 24 vezes mais. "Para mim tudo vai continuar igual enquanto o governo não fizer as mudanças que tem de fazer no país", comentou um músico na saída de um cabaré na madrugada em Havana. Muitos acham que Raúl, um militar com imagem de pragmático, poderá reativar a economia sem se afastar do modelo socialista. A figura de Fidel continuará, porém, como pano de fundo. Sua renúncia à Presidência não impede que seja eleito como membro do Conselho de Estado ou que desempenhe no futuro um papel de "estadista veterano". Independentemente disso, Fidel manterá uma grande influência política na qualidade de primeiro-secretário do Partido Comunista -- o único legal na ilha. E continuará, segundo informou, escrevendo artigos na imprensa, como faz há quase um ano. "Não me despeço de vocês. Desejo só combater como um soldado das idéias. Continuarei escrevendo sob o título de 'Reflexões do companheiro Fidel"', acrescentou. Na mensagem publicada na terça-feira, Fidel renuncia não só à Presidência como também ao cargo não-eletivo de "Comandante en Jefe", que ostenta desde seus dias de guerrilheiro. (Com reportagem adicional de Rosa Tania Valdés em Havana)