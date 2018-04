Fidel Castro deixa o poder em Cuba após 49 anos Fidel Castro encerrou nesta terça-feira seus 49 anos à frente do governo de Cuba, anunciando que não retomará seu papel de presidente ou comandante das Forças Armadas. Em texto publicado no jornal oficial Granma, Fidel, de 81 anos, disse que não buscará um novo mandato presidencial quando a Assembléia Nacional se reunir, no próximo dia 24. Ele não aparece em público há quase 19 meses, seguindo-se a uma cirurgia no estômago. "Aos meus caros compatriotas, que me deram a imensa honra de eleger-me recentemente como membro do Parlamento..., comunico que não aspirarei nem aceitarei, repito, não aspirarei nem aceitarei o cargo de presidente do Conselho de Estado e Comandante em Chefe", escreveu Fidel no site do jornal. A Assembléia Nacional deve nomear seu irmão, Raúl Castro, 76, como presidente. Raúl vem governando Cuba desde a cirurgia de emergência que forçou Fidel a delegar o poder, em 31 de julho de 2006. A notícia não surpreendeu muitos cubanos. "Todos sabiam há algum tempo que ele não voltaria. A população se acostumou à sua ausência" disse Roberto, que não quis dar seu sobrenome.