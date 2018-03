Fidel Castro 'deprecia' decisão da UE de suspender sanções O ex-presidente cubano Fidel Castro disse na sexta-feira que "deprecia" a maneira com que a União Européia suspendeu as sanções diplomáticas, numa tentativa de destravar as relações com a ilha. Fidel, de 81 anos, está afastado do poder desde que ficou doente há quase dois anos, mas tem uma enorme influência política na ilha governada por seu irmão Raúl. "Na minha idade e no meu estado de saúde, ninguém sabe quanto tempo vai viver, mas desde já desejo afirmar minha depreciação pela enorme hipocrisia que encerra tal decisão", escreveu Fidel em artigo publicado no site oficial Cubadebate (www.cubadebate.cu). As sanções diplomáticas foram decretadas em 2003 pela UE em resposta à prisão de 75 dissidentes e estão suspensas desde 2005. A UE espera que a eliminação das sanções alimentem novas reformas do presidente Raúl Castro, que assumiu o poder em 24 de fevereiro após a aposentadoria de seu irmão. O bloco europeu disse que espera sinais de maior respeito pelos direitos humanos em Cuba. Fidel Castro, a quem seu irmão Raúl consulta as maiores decisões de Estado, descreveu em seu texto a decisão da UE como "desprestigiada". (Reportagem de Rosa Tania Valdés)