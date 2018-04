Fidel Castro diz que não quis ofender a chilena Bachelet

O líder cubano Fidel Castro disse em um texto publicado neste sábado, 14, que sua defesa da Bolívia em uma antiga disputa limítrofe com o Chile não pretendia ofender a presidente Michelle Bachelet e acusou a "oligarquia" chilena de semear intriga. Após reunir-se na quinta-feira com Bachelet, Fidel escreveu que o Chile havia tirado da Bolívia a saída ao Pacífico. Seus comentários causaram mal-estar a muitos políticos no Chile, que devido a essa disputa ainda não tem relações diplomáticas plenas com a Bolívia. Veja também: Chile divulga novas fotos de Fidel Castro ao lado de Bachelet Fidel está administrando sua partida, diz estudioso A presidente do Chile disse neste sábado que expressou seu incômodo ante o colega cubano, Raúl Castro, após as palavras do ex-líder da ilha. Bachelet realizou nesta semana uma visita de três dias a Cuba, a primeira de um mandatário chileno desde que Salvador Allende esteve na ilha há quase quatro décadas. Todavia, após se reunir com Fidel, o ex-líder escreveu um artigo assegurando que a Bolívia havia "sofrido uma humilhação histórica" na guerra entre ambos os países no século XIX, na qual o país de Evo Morales perdeu territórios ricos em cobre, além de sua costa marítima. "Com a mesma franqueza e claridade com que falamos sobre a agenda do futuro com Raúl Castro, eu apresentei ao presidente o meu incômodo pelas equívocas declarações que foram difundidas em um artigo após a minha visita de cortesia ao ex-governante de Cuba", afirmou Bachelet em sua chegada a Santiago. "Temos indicado, como país, que não aceitamos a intervenção de terceiros nos assuntos domésticos, nem nos assuntos bilaterais, e que só Chile e Bolívia conversam sobre os temas que correspondem a ambos os países", acrescentou a presidente à imprensa local. O chanceler chileno, Alejandro Foxley, esclareceu que Fidel já não é chefe de Estado e que falava a título pessoal. Fidel Castro, afastado do poder desde julho de 2006 devido a uma doença e substituído há um ano na Presidência por seu irmão Raúl, lhe deu razão. "Recebi com todo respeito a chefe de Estado chilena. Não utilizei uma palavra que pudesse ofender a ilustre visitante. Careceria de sentido comum", escreveu o líder de 82 anos na coluna publicada no sábado pelo site oficial CubaDebate (http://www.cubadebate.cu/). "Os oligarcas chilenos rasgaram as vestimentas com a visita da Presidente Michelle Bachelet a Cuba", completou. O presidente boliviano, Evo Morales, um dos principais aliados de Fidel Castro, aplaudiu o apoio dele a suas reclamações.