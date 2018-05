Fidel Castro 'está bem', diz chanceler cubano O líder cubano Fidel Castro "está bem", disse nesta quinta-feira o chanceler da ilha, Felipe Pérez Roque, respondendo a recentes rumores sobre uma possível piora no estado de saúde do presidente. Fidel Castro, que completou 81 anos na semana passada, transferiu no dia 31 de julho de 2006 o poder a seu irmão Raúl e desapareceu da vida pública devido a uma doença mantida em sigilo. "Fidel está bem e muito disciplinado em seu processo de recuperação", disse Pérez Roque a jornalistas durante o 3o Fórum de Cooperação América Latina-Ásia do Leste, realizado em Brasília. As últimas imagens de Fidel são de 5 de junho, quando a televisão estatal cubana exibiu uma entrevista gravada na qual aparecia ainda magro, mas atento. Fidel Castro foi submetido no último ano a várias cirurgias intestinais fracassada que, segundo revelou, o deixaram à beira da morte. O futuro político do líder, que derrubou em 1959 o ditador Fulgencio Batista e governou Cuba durante 47 anos, está em suspenso. Há cinco meses, envia sinais de vida por meio da publicação de artigos no Granma, o jornal do governista Partido Comunista. O último texto atribuído a Fidel Castro foi publicado na quinta-feira. No artigo ele comenta a apelação esta semana nos Estados Unidos das condenações contra cinco agentes cubanos presos há nove anos, acusados de conspiração para espionagem. O governo está interinamente nas mão de seu irmão Raúl. (Por Guido Nejamkis)