Fidel Castro está 'muito, muito bem', afirma Hugo Chávez

O presidente venezuelano, Hugo Chávez, afirmou nesta sexta-feira, 27, que observou uma notável melhora na saúde do líder cubano Fidel Castro, com quem se reuniu no último fim de semana, dentro da visita não anunciada de 24 horas que realizou a Cuba. "Fidel está muito, muito bem" de saúde, "como nunca antes", disse Chávez esta madrugada durante um discurso por telefone ao programa La Hojilla, transmitido pela estatal Venezolana de Televisión (VTV). O líder venezuelano, que costuma se referir a Fidel em todos seus discursos como "pai, irmão, camarada, amigo", disse que se reuniu com o líder cubano "por mais de três horas" na sexta-feira, dia 20 de fevereiro, e "por mais de quatro horas no sábado" passado. Os dois falaram de temas internacionais de relevância, como a crise financeira, e também sobre a América Latina, o novo governo nos Estados Unidos e o fortalecimento da relação entre Caracas e Havana, disse Chávez. O venezuelano acrescentou que a visita estava pendente "desde dezembro" do ano passado, quando a adiou para se dedicar à campanha a favor da emenda constitucional para a reeleição ilimitada, que foi aprovada em referendo em 15 de fevereiro. A primeira visita de Chávez a Cuba em 2008 aconteceu em março, a segunda em junho, e houve mais duas em setembro, no início e no fim de uma viagem do presidente venezuelano por Rússia, China, França e Portugal. A Venezuela é o principal parceiro comercial de Cuba, que compra de Caracas diariamente 90 mil barris de petróleo em condições financeiras favoráveis, que a ilha paga com serviços médicos, educativos e esportivos. Chávez é o sexto governante latino-americano a passar por Havana em menos de dois meses, após o panamenho Martín Torrijos, o equatoriano Rafael Correa, a argentina Cristina Fernández de Kirchner, a chilena Michelle Bachelet e o guatemalteco Álvaro Colom. Para os próximos meses estão previstas as visitas a Cuba dos presidentes de Honduras, Manuel Zelaya, e México, Felipe Calderón. Obama Ainda nesta sexta, Chávez disse que não deve haver "grandes esperanças" com o novo Governo dos Estados Unidos, liderado pelo presidente Barack Obama, porque "continuará sendo" imperialista e "atropelando os povos". "Este novo governo dos Estados Unidos" de Barack Obama "continuará sendo um império, e o império atropela os povos, este que agora nos acusa irresponsavelmente de violar os direitos humanos", disse Chávez nesta madrugada, durante discurso em um programa da televisão estatal. Os EUA condenaram novamente a Venezuela em seu relatório anual sobre a situação dos direitos humanos, divulgado nesta quarta-feira. O documento, elaborado pelo Departamento de Estado americano, denuncia que Caracas teria um sistema judiciário ineficaz e corrupto, haveria discriminação e corrupção em todos os níveis, e os meios de comunicação privados estariam submetidos a intimidação. A Chancelaria venezuelana rejeitou ontem como "falso e mal-intencionado" o relatório americano, cujas denúncias "não têm fundamentos e são a expressão das opiniões antivenezuelanas divulgadas por setores que, dentro e fora de nosso país, se recusam a aceitar que o povo venezuelano seja dono de seu destino."