Fidel Castro parabeniza Chávez por triunfo em referendo

O líder cubano Fidel Castro felicitou o aliado e amigo venezuelano Hugo Chávez por sua vitória no referendo no domingo, 15, que lhe dá o direito de disputar um número ilimitado de reeleições consecutivas. Do Palácio presidencial de Miraflores, em Caracas, o presidente venezuelano transmitiu uma mensagem para seus seguidores que afirmou ter sido enviado por Fidel após os resultados oficiais do referendo. "A primeira mensagem que recebi para o povo venezuelano foi a de Fidel Castro", disse Chávez em discurso perante uma multidão que se reuniu em frente ao palácio presidencial de Caracas para comemorar sua vitória. "Querido Hugo: Felicidades para você e para seu povo por uma vitória que por sua magnitude é impossível de ser medida", disse Chávez, que afirmou precisar de mais tempo para consolidar seu projeto socialista. Após pedir aplausos para Fidel e para Cuba, o venezuelano afirmou "esta vitória é tua também, Fidel, e do povo cubano e dos povos da América Latina".