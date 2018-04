Fidel Castro recebe Michelle Bachelet em Cuba

O ex-presidente cubano Fidel Castro se reuniu nesta quinta-feira, 12, em Havana, com a presidente chilena, Michelle Bachelet, informaram à Agência Efe fontes da delegação que acompanha a visitante. O presidente da ilha, general Raúl Castro, encontrou-se com Bachelet enquanto ela estava reunida com representantes da comunidade chilena em Cuba e a levou ao encontro de Fidel. A visita é a primeira de um líder chileno ao país comunista em mais de 30 anos. Com Raúl, ela assinou no Palácio da Revolução uma série de acordos bilaterais para reforçar os laços econômicos e culturais entre os dois países. "É uma grande oportunidade para o Chile", disse a presidente antes da reunião com Raúl, citando os avanços de Cuba nas áreas de saúde e biotecnologia. Na visita de três dias, a presidente chilena está acompanhada por cerca de 100 assessores, parlamentares, líderes empresariais e artistas. Em Honduras, onde passou antes de chegar a Cuba, Michelle declarou que nenhum assunto seria evitado na conversa com os líderes cubanos. Mas a presidente evitou responder aos conservadores chilenos, que criticaram o fato de ela não ter programado reuniões com os dissidentes cubanos. Ela não divulgou sua agenda para sexta-feira.