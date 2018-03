Fidel Castro surpreende ao aparecer no Parlamento cubano

Desde que adoeceu em 2006 e cedeu a Presidência ao irmão, Fidel Castro abriu mão de todas as posições oficiais com exceção da de deputado na Assembleia Nacional. Na sessão de domingo, ele assumiu sua cadeira ao lado do irmão, o presidente Raúl Castro, a segunda vez apenas em que apareceu na assembleia desde sua doença e a primeira desde 2010.

A presença surpreendente de Fidel aumentou as expectativas, abastecidas por seu irmão, de que a sessão geralmente rotineira poderia lançar luz sobre a liderança futura da nação comunista.

Em uma entrevista para jornalistas na sexta-feira, Raúl Castro brincou sobre sua futura aposentadoria e pediu que eles prestassem atenção no encontro de domingo, que é fechado aos jornalistas estrangeiros.

Vou renunciar", disse Raúl, entre risos, ao receber o primeiro-ministro da Rússia, Dmitry Medvedev.

"Vou completar 82 anos e tenho o direito de me aposentar, não acham? Por que você está tão incrédula?", acrescentou ele durante conversa com jornalistas.

Os 612 deputados, eleitos em uma votação incontestada em 3 de fevereiro, devem nomear um novo Conselho de Estado de 31 membros com Raúl Castro como presidente, apesar de seu gracejo.

A Assembleia Nacional se reúne por apenas algumas semanas por ano e delega seus poderes legislativos entre sessões ao Conselho de Estado, que também funciona como o executivo da nação através do Conselho de Ministros que aponta.

Governos, especialistas em Cuba e cubanos estarão de olho para ver se há rostos novos e mais jovens entre os membros do Conselho de Estado, principalmente seu primeiro vice-presidente e cinco vice-presidentes, com uma média etária de mais de 70.

É quase que certo que o novo governo será o último liderado pelos irmãos Castro e a geração que vem governando Cuba desde que desceu das montanhas na revolução de 1959, que levou a uma longa rixa com Washington.

Raúl Castro, de 81 anos, começaria seu segundo mandato no domingo, teoricamente deixando-o livre para se aposentar em 2018, aos 86 anos.

Oitenta por cento dos 612 membros do Parlamento, com idade média de menos de 50 anos, nasceram depois da revolução.