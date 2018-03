Fidel critica seguidores cubanos de blogueira Yoani Sánchez

O ex-líder cubano Fidel Castro criticou "jovens cubanos que pensam" como a blogueira Yoani Sánchez e a "imprensa neocolonialista da antiga metrópole espanhola que os premia", segundo afirma no prólogo que escreveu para um livro sobre uma visita que fez à Bolívia em 1993. Fidel, Bolivia y Algo Más... foi colocado à venda nesta semana na ilha. Veja também: TV cubana mostra primeiras imagens de Fidel desde janeiro Blog de Yoani Sánchez O livro inclui o texto de Fidel datado de 4 de junho último e no qual critica Yoani, premiada em abril pelo jornal espanhol El País pelo seu blog, intitulado Geração Y. A blogueira, formada em Filologia Hispânica, abriu uma página pessoal na internet na qual critica o estilo de vida cubano. Ela não conseguiu viajar à Espanha para receber o prêmio do El País porque as autoridades cubanas não autorizaram sua saída. "Recentemente li a declaração de uma jovem cubana que tinha solicitado permissão para receber um dos tantos prêmios propiciados pelo imperialismo para movimentar as águas de seu moinho", diz Fidel. O ex-líder cubano cita a seguir declarações nas quais a blogueira explica que não é opositora ou possui motivações políticas. "O grave não são as afirmações divulgadas imediatamente por meios de comunicação do imperialismo, mas sua difusão como instruções reservadas. O pior é a existência de jovens cubanos que pensem assim", declara. O líder revolucionário, que completará 82 anos em 13 de agosto, indica que o objetivo de seu texto é "desmascarar os métodos pérfidos e cínicos do império."