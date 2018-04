Fidel elogia 'inteligência' de Chávez em polêmica com rei

O líder cubano Fidel Castro elogiou nesta sexta-feira, 16, por escrito a "inteligência e a capacidade dialética" de seu aliado venezuelano Hugo Chávez no incidente recente com o rei Juan Carlos da Espanha. Chávez afirmou nesta semana que está revisando as relações políticas e econômicas com a Espanha, depois que o rei o mandou calar a boca durante a reunião de Cúpula Ibero-Americana realizada em Santiago, no Chile. "Naquele ambiente tenso brilhou a inteligência e a capacidade dialética de Chávez", escreveu Fidel Castro no terceiro editorial sobre o tema, publicado na sexta-feira no Granma, o jornal do Partido Comunista cubano. Durante a reunião, Chávez acusou reiteradamente de "fascista" o ex-primeiro-ministro espanhol, o conservador José María Aznar. Enquanto Zapatero lhe pedia para referir-se com mais respeito, Chávez tentou interrompê-lo e o rei o repreendeu com a frase: "Por que não se cala?" Fidel Castro descreveu no seu artigo que o discurso de Zapatero foi "invertebrado e inoportuno". A resposta de Chávez, que exigiu desculpas do rei e ameaçou com a nacionalização de empresas de capital espanhol que operam na Venezuela, foi, no entanto, "digníssima", escreveu Fidel Castro. Para o líder cubano, as polêmicas que surgiram durante a reunião no Chile "trouxeram provas irrefutáveis das condutas e os métodos genocidas do império, seus cúmplices e as anestesiadas vítimas do Terceiro Mundo". Fidel, de 81 anos, não aparece em público desde julho de 2006, quando uma doença o obrigou a transferir o poder a seu irmão Raúl.