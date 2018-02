Fidel está 'bem de saúde' e fala 'como um jovem', diz Lula

O líder cubano Fidel Castro está bem, fala como um jovem e pensa sobre o futuro do mundo, disse nesta quinta-feira, 25, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva após se reunir com ele em Havana.

Fidel, de 83 anos, está afastado do poder e da vida pública desde que ficou doente, em meados de 2006.

As imprensas brasileira e cubana divulgaram fotos de seu encontro com Lula em um local não divulgado na quarta-feira.

"Fiquei muito satisfeito, muito feliz ao encontrá-lo bem de saúde. Sua cabeça funciona melhor que a minha, falando de economia como se fosse um jovem", disse Lula a jornalistas em Havana ao encerrar sua visita a Cuba.

Nas imagens do encontro, Fidel parece atento e magro, enquanto conversa com Lula em um jardim.

"(Fidel Castro) está pensando no futuro de Cuba, pensando no futuro da América Latina e do Caribe... pensando no futuro do mundo", afirmou Lula.

Lula visitou Cuba para se despedir de Fidel e apontar a aliança estratégica entre ambos os países antes de terminar seu mandato, em dezembro.

Fidel Castro foi substituído na Presidência de Cuba há dois anos por seu irmão Raúl.

O líder cubano não aparece em público desde que ficou doente há três anos e meio, mas se mantém politicamente ativo recebendo governantes e publicando textos na Internet.

(Reportagem de Rosa Tania Valdés)