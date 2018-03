Fidel está com plenas capacidades, diz presidente de Honduras

O líder cubano Fidel Castro, que transmitiu o poder aoirmão Raúl em julho de 2006, está lúcido e com suas plenas capacidades, afirmou o presidente de Honduras, Manuel Zelaya, após conversar com o cubano por telefone. Zelaya disse na noite de quarta-feira que falou por 30 minutos com Fidel em Havana, durante uma visita oficial a Cuba. "Ele se comportou com uma voz muito firme ... e muito lúcido, absolutamente lúcido", disse Zelaya numa entrevista coletiva ao voltar a seu país. "As perguntas, tanto as que fiz como as que ele fez, foram muito ágeis ... definitivamente é uma pessoa que está em sua plena capacidade, e dou meu testemunho disso", acrescentou. Desde que transferiu o poder ao irmão por problemas de saúde, Fidel não aparece em público, embora tenha aparecido na TV cubana. No dia 21 de setembro, deu uma entrevista em que falou de temas da atualidade e brincou com os boatos sobre sua morte. Mesmo assim, não se sabem muitos detalhes sobre o estado de saúde de Fidel, 81, a não ser que ele foi submetido a várias cirurgias no intestino. "Falamos sobre Honduras, falamos sobre Cuba, falamos dos diferentes temas de Hondurs que ele conhece ... da produção de café, da produção de cimento, do desenvolvimento de nossa economia, da produção de milho, de sorgo, de soja," disse Zelaya. O hondurenho afirmou que os dois também conversaram sobre um tratado de limites marítimos que seu país e Cuba pretendiam assinar na visita a Havana, mas que teve de ser adiado devido à decisão pela Corte Internacional de Justiça a respeito de um litígio entre Honduras e Nicarágua. Foi a primeira visita de um presidente hondurenho a Cuba em 46 anos. Honduras rompeu relações diplomáticas com Havana em 1962, depois que Cuba deixou a Organização dos Estados Americanos (OEA). As relações entre os dois países foram retomadas em 2002. (Por Gustavo Palencia)