Fidel está 'muito bem', diz presidente do Uruguai O ex-presidente cubano Fidel Castro está "muito bem" mentalmente e de disposição de ânimo, afirmou na quinta-feira o presidente do Uruguai, Tabaré Vázquez, pouco depois de uma reunião de mais de duas horas com Fidel. Vázquez, um médico especializado em oncologia, chegou com alguns minutos de atraso a um ato na Aula Magna da Universidade de Havana devido ao encontro no qual conversou com Fidel sobre integração regional, mudanças climáticas, crise energética e alta do preço dos alimentos, afirmou o mandatário uruguaio. Não foram divulgadas imagens da reunião. "Nós o encontramos muito bem, muito bem de ânimo e muito bem mentalmente, o que é algo positivo", disse o dirigente, após descrever os problemas de saúde de Fidel como "uma situação muito difícil", sem fornecer maiores detalhes. Essa é a terceira vez nos últimos três dias em que o ex-presidente cubano realiza uma reunião do tipo. Nesta semana, Fidel reuniu-se em duas ocasiões com seu amigo e aliado Hugo Chávez, presidente da Venezuela. O estado de saúde do ex-dirigente vem sendo tratado como "segredo de Estado" em Cuba e há poucos comentários oficiais a respeito do assunto. O encontro com Vázquez ocorreu em um lugar não especificado de Havana onde Fidel, 81, recupera-se de uma doença que o obrigou a afastar-se do poder quase dois anos atrás. "Tive a honra e a oportunidade de estar reunido durante duas horas e 20 minutos com El Comandante, conversando sobre temas bastante importantes, segundo creio, e aprendendo uma vez mais ao escutá-lo falar", disse o presidente uruguaio, que lidera desde 2005 o primeiro governo esquerdista de seu país. Fidel, que não aparece em público desde que caiu doente, em julho de 2006, havia se reunido com Chávez na segunda-feira e no dia seguinte. A TV estatal de Cuba mostrou na terça-feira um vídeo curto do segundo encontro dos dois, sendo essas as primeiras imagens gravadas com Fidel nos últimos cinco meses. O ex-líder cubano parecia mais magro, mas conversava animadamente em um jardim com Chávez e Raúl Castro, que o substituiu, em fevereiro, na Presidência cubana. Raúl é irmão de Fidel. Vázquez chegou a Cuba na terça-feira para uma visita oficial de quatro dias, a primeira realizada por um presidente uruguaio desde a revolução que levou Fidel ao poder, em 1959. Cuba apóia os programas sociais do governo do Uruguai realizando cirurgias oftalmológicas gratuitas, oferecendo bolsas para estudantes de medicina e contribuindo com os esforços de combate ao analfabetismo. (Reportagem de Rosa Tania Valdés e Esteban Israel)