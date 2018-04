Fidel parabeniza Chávez por vitória em referendo na Venezuela O convalescente líder cubano Fidel Castro felicitou seu aliado e amigo Hugo Chávez pelo triunfo em um referendo no domingo, que permite ao presidente venezuelano concorrer sem indefinidamente à reeleição. Falando da "sacada do povo", no palácio presidencial de Miraflores, em Caracas, o mandatário transmitiu a milhares de seguidores uma mensagem que disse ter recebido de Fidel pouco depois da divulgação dos resultados oficiais das eleições. "Querido Hugo: Felicidades para ti e para teu povo por uma vitória que por sua magnitude é impossível medi-la", disse Chávez, que tem afirmado precisar de mais tempo para consolidar seu projeto socialista. Depois de pedir aplausos para Fidel e para Cuba, Chávez afirmou: "Esta vitória é tua também, Fidel". (Por Ana Isabel Martínez)