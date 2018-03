Fidel pede que Farc libertem todos reféns na Colômbia

O ex-presidente cubano Fidel Castro, que esta semana mostrou-se feliz com a libertação da colombiana Ingrid Betancourt e outros 14 reféns das Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia (Farc), pediu que a guerrilha inspirada pela Revolução Cubana liberte todos seus seqüestrados, mas que não entregue as armas. Veja também: Ingrid deixa hospital após sete horas de exames médicos Americanos resgatados das Farc dizem estar 'emocionados' 'Fiquei acorrentada 24 horas por dia durante 3 anos' O drama de Ingrid Por dentro das Farc Histórico dos conflitos armados na região Cronologia do seqüestro de Ingrid Betancourt 'Critiquei firmemente os métodos cruéis de seqüestro e retenção de prisioneiros na selva', comentou Fidel em um editorial publicado pela imprensa oficial cubana na internet. 'Não estou sugerindo a ninguém que deponha as armas, se nos últimos 50 anos os que o fizeram não sobreviveram à paz. Mas me atrevo a sugerir aos guerrilheiros das Farc que libertem os seqüestrados', disse. O ex-governante de 81 anos, que renunciou ao poder na ilha em fevereiro, disse ainda que foram narcotraficantes e paramilitares começaram a violência na Colômbia. Nos últimos anos, Cuba tentou estabelecer negociações entre as guerrilhas de esquerda na Colômbia e o governo. Fidel alertou também sobre os perigos de que os Estados Unidos aproveitem a ocasião para impor políticas de sua conveniência. 'Nunca apoiarei a pax romana que o império quer impor na América Latina'.