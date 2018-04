Fidel sacudiu a Argentina na última viagem oficial Em meados de julho de 2006, Fidel Castro esteve na Argentina e fez pela última vez na sua vida pública o que em tantas ocasiões havia conseguido antes: sacudir um país apenas por pisar em seu território. Na sua última viagem oficial para fora de Cuba, Fidel entusiasmou milhares de pessoas com um de seus dramáticos discursos ao ar livre, discutiu com outros presidentes e até brigou cara a cara com alguns jornalistas. Apenas 12 dias depois, em 31 de julho, Fidel anunciava que se afastaria devido a uma cirurgia intestinal de emergência, transferindo provisoriamente o poder a seu irmão Raúl. Nesta terça-feira, a imprensa estatal cubana divulgou uma nota em que ele afirma que não voltará a se candidatar a presidente do país. Durante sua estada em Córdoba, no interior da Argentina, Fidel se mostrou afável com o público que o perseguia em cada uma das suas aparições, especialmente quando visitou, junto com o venezuelano Hugo Chávez, a casa onde o líder guerrilheiro Ernesto "Che" Guevara passou a infância. Fidel fez na Argentina dois discursos nos quais revelava que, se precisava de ajuda para subir escadas ou entrar num carro, mantinha intacta a sua legendária capacidade oratória. Magro, histriônico e relaxado, Fidel somou mais de quatro horas de discursos públicos, contando os pronunciamentos feitos aos sete presidentes sul-americanos reunidos na cidade e aos milhares de simpatizantes que assistiram a um ato noturno, ao ar livre, que encerrou a viagem. Naquela noite, o homem que previu que a história o absolverá envolveu o pescoço com um cachecol para se proteger do frio. Antes, havia protagonizado um insólito e tenso incidente ao contestar um jornalista cubano de uma rádio de Miami que lhe exigiu uma resposta sobre o caso de Hilda Molina, médica cubana impedida de visitar sua família na Argentina, o que provocara um atrito diplomático entre ambos os países. "Quem te paga?", redargüiu Fidel, falando de uma sacada, antes de acusar o jornalista de ser "mercenário". Em seguida, apontou outro profissional, que tentava lhe arrancar uma resposta: "Por que não pergunta a Bush (sobre seus crimes)?", perguntou. O "comandante", que entrou triunfal em Havana há quase meio século, respondeu com humor algumas perguntas de dezenas de jornalistas que o acompanhavam a qualquer custo, e que afinal conseguiram se aproximar, apesar do muro de guarda-costas que o cercava. Consultado sobre sua sucessão, disse que quando não estivesse mais presente deixaria "milhões de presidentes". Na manhã ensolarada em que visitou a casa do Che em Córdoba, deixou-se fotografar sorridente junto a Chávez e a amigos de infância do guerrilheiro, executado em outubro de 1967 na Bolívia. A visita, registrada pela TV pública venezuelana, mostrou um Fidel tranqüilo e interessado nos primeiros anos de vida do seu companheiro de armas. Inclusive Chávez o repreendeu afavelmente pela grande quantidade de perguntas que fez com sua voz rouca à guia do museu instalado naquela casa. Esse evento, o mais esperado daquela cúpula do Mercosul, ocorreu segundo os padrões cubanos de segurança: sem horários nem programação predeterminados. Fidel havia chegado a Córdoba ao entardecer da quinta-feira, 20 de julho, num avião russo da Presidência cubana, do qual desceu envergando sua clássica farda verde-oliva. O veterano revolucionário deixou Córdoba dois dias depois, no meio de uma noite clara, rodeado por uma caravana de automóveis e sirenes policiais. Foi sua última saída pública de Cuba. (Por Damián Wroclavsky)