Fidel se diz recuperado em entrevista após 10 meses

O líder cubano Fidel Castro falou de forma animada nesta terça-feira, 5, na primeira entrevista concedida após abdicar seus cargos no dia 31 de julho do ano passado por uma enfermidade. Fidel apareceu vestido com roupas esportivas, como da última vez, durante um encontro no último sábado com o secretário-geral do Partido Comunista do Vietnã (PCV), Nong Duc Manh. O aspecto também era mais saudável, comparando-se com vídeos anteriores difundidos em Cuba. Falando pausadamente na entrevista, exibida no programa Mesa Redonda da televisão cubana e gravada na segunda-feira. Fidel disse que sua doença não era nenhum segredo de Estado e que neste momento está fazendo ´o que tem que fazer´. "Estou fazendo o que devo, não há segredos de nada. Falam em caráter de segredo de Estado. Que segredo de Estado?" disse o líder durante a entrevista. O chefe da revolução cubano dedicou amplo espaço de seu discurso para falar sobre a recente visita do vietnamita e sobre a situação de seu país. "Ele é uma pessoa muito inteligente, com uma experiência sólida e muita energia. Ele fez uma visita de trabalho de verdade", disse Fidel sobre Manh. Fidel teria aceito um convite para visitar o Vietnã em breve. Em Miami, onde vivem vários exilados cubanos, as cadeias hispânicas de TV interromperam a programação para exibir a entrevista. A população cubana acompanhou a transmissão com muita atenção. Esta é a segunda aparição de Fidel na TV em três dias. No domingo foi divulgado o primeiro vídeo do líder cubano em quatro meses. Nas imagens, Fidel aparece em pé, em traje esportivo, falando animadamente durante uma reunião com Manh. A última aparição em público de Fidel foi em 26 de julho do ano passado - um dia antes de ser submetido a uma cirurgia que o obrigou a ceder o poder provisoriamente para seu irmão Raúl no dia 31. Durante o tempo que ficou afastado, Fidel publicou 14 artigos de opinião no jornal oficial cubano Granma.