Fidel se recupera com disciplina, diz chanceler cubano O presidente cubano, Fidel Castro, está em recuperação e segue com disciplina as recomendações médicas, disse nesta quinta-feira o ministro das Relações Exteriores de Cuba, Felipe Pérez Roque, antes do início da 17a Cúpula Ibero-Americana, no Chile. Fidel, de 81 anos, não é visto em público desde que ficou doente e transferiu o poder a seu irmão Raúl, em julho de 2006. O presidente não participa de uma reunião ibero-americana desde o encontro na Cidade do Panamá, em 2000. "Está se recuperando, está melhor. Está realmente disciplinado, cumprindo as recomendações dos médicos e dedicado a seu processo de recuperação", disse Pérez Roque à Reuters em Santiago, onde é realizada a cúpula. O chanceler cubano assegurou, além disso, que Fidel está "trabalhando muito sobre o ponto de vista intelectual, lendo, escrevendo, em contato permanente". O líder cubano, que foi submetido a várias cirurgias intestinais, tem se mantido politicamente em forma escrevendo editoriais sobre a realidade internacional publicados pela imprensa de seu país. Em Cuba, poucos sabem detalhes sobre seu Estado de saúde ou se ele poderá voltar às suas funções.