Filha de Fujimori continua líder nas pesquisas eleitorais do Peru

A parlamentar Keiko Fujimori, filha do ex-presidente peruano Alberto Fujimori, permanece como líder nas pesquisas de intenção de votos para a presidência, informou nesta segunda-feira, 22, o jornal peruano El Comercio.

Caso as eleições fossem realizadas hoje, Keiko obteria 22% dos votos. A pesquisa foi realizada entre os dias 17 e 19 de junho e foi publicada nesta segunda. As eleições no Peru serão realizadas no começo de 2011.

O atual apoio à filha do ex-presidente Fujimori, entretanto, caiu desde a última pesquisa. A Ipsos Apoyo, realizadora da pesquisa divulgada nesta segunda, também fez um estudo em abril, que registrou 3% a mais das intenções de voto para Keiko que o atual levantamento.

Em segundo lugar estão o atual prefeito de Lima, Luis Castaneda, e o nacionalista e militar aposentado Ollanta Humala, ambos com 15% das intenções de voto. Em relação à pesquisa de abril, Castañeda registrou queda de 4% nas intenções, enquanto Humala também teve baixa, mas de 2%