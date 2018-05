Filha de Fujimori oficializa candidatura a presidente do Peru Keiko Fujimori, filha do ex-presidente peruano Alberto Fujimori, formalizou na terça-feira sua candidatura ao governo do país em 2011, prometendo diante de centenas de partidários fazer uma segunda geração de reformas para manter o forte crescimento econômico e intensificar a redução da pobreza.