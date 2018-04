Filha se diz 'angustiada' com estado de Betancourt

A filha de Ingrid Betancourt, Melanie Delloye, se mostrou nesta quinta-feira, 28, "extremamente angustiada" com o estado de sua mãe, após as declarações feitas por ex-reféns das Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia (Farc) libertados na última quarta-feira. Veja também: Quatro reféns libertados pelas Farc chegam à Venezuela Farc libertam mais 4 reféns, diz Cruz Vermelha Ministro diz que Farc não entregaram provas de vida dos reféns Por dentro das Farc Reféns colombianos: do seqüestro à liberdade Quem são os 4 reféns libertados na Colômbia "É extremamente inquietante, e sei que o tempo está realmente contado. Mamãe está viva, mas não sei por quanto tempo", desabafou a jovem. Dois dos quatro ex-parlamentares colombianos libertados na quarta-feira, 27, pela guerrilha revelaram que a refém está "muito mal", incluindo Luis Eladio Pérez, que disse ter visto Ingrid Betancourt no último dia 4. O ex-legislador assegurou que Ingrid Betancourt, seqüestrada desde fevereiro de 2002, tem "problemas físicos, e está sendo muito maltratada pela guerrilha". O presidente venezuelano, Hugo Chávez, pediu ao líder das Farc, Manuel Marulanda, que ordene com urgência a transferência da ex-candidata à Presidência da Colômbia, enquanto sua libertação segue sendo negociada. "Espero que as Farc e o governo colombiano façam um acordo humanitário o mais rápido possível", disse hoje a filha da refém.