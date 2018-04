Fim da era Fidel não encerra repressão, diz ativista Os grupos internacionais de direitos humanos esperam que a aposentadoria de Fidel Castro leve à libertação de presos políticos, mas um ativista local, mais cético, disse não haver um fim da repressão à vista. "O 'gulag' está intacto e continua engolindo os cubanos. Poucos estão sendo soltos", disse na quarta-feira o ativista Elizardo Sánchez, comparando a situação na ilha ao sistema soviético de presídios. A Comissão Cubana de Direitos Humanos, entidade ilegal, mas tolerada, dirigida por Sánchez, estima que 230 pessoas estejam presas no país por manifestar opiniões políticas, cumprindo pena de até 28 anos de prisão. A Anistia Internacional adotou 58 deles como "prisioneiros de consciência", ou seja, considera que estão detidos apenas por manifestarem pacificamente suas opiniões. A entidade pediu na terça-feira ao regime cubano que aproveite a renúncia de Fidel para oferecer garantias básicas aos direitos humanos. A reforma, segundo a Anistia, deveria começar com a libertação de todos os presos de consciência, seguida por uma revisão judicial de todas as sentenças obtidas em julgamentos irregulares e a abolição da pena de morte. Fidel, de 81 anos, anunciou na terça-feira que está doente demais para buscar um novo mandato presidencial. Seu irmão Raúl, de 76, já dirige interinamente o país desde julho de 2006. Na semana passada, o governo soltou quatro dissidentes que estavam presos desde março de 2003 e determinou que eles se mudassem com seus parentes para a Espanha, que havia solicitado a libertação do grupo por razões de saúde. Há hoje menos presos políticos na ilha do que no final de 2006, quando existiam 283. Alguns governos estrangeiros vêem nisso um sinal de que Raúl é mais tolerante com dissidências do que Fidel. A decisão cubana de assinar até março um tratado da ONU sobre Direitos Civis e Políticos e um pacto semelhante sobre direitos econômicos e sociais também foi vista como um passo positivo. Mas Sánchez, um ex-professor de Filosofia Marxista, diz que nada mudou. Ele acha que Fidel continuará mandando em Cuba enquanto viver. "Enquanto houver 230 presos políticos nos cárceres cubanos, não se pode dizer que a situação avançou um só milímetro", afirmou. Cuba qualifica os presos como "mercenários contra-revolucionários" a soldo dos EUA, e impede que a Cruz Vermelha tenha acesso a eles. A Human Rights Watch, com sede em Nova York, também pediu na terça-feira a Havana que liberte incondicionalmente os dissidentes e descriminalize a oposição ao regime. A ONG listou vários tipos de abusos por parte do poder público para cecear a liberdade de expressão dos cidadãos. "Mesmo que Castro não dê mais as cartas, a máquina repressiva que ele construiu ao longo de quase meio século continua totalmente intacta", disse José Miguel Vivanco, diretor de Américas da Human Rights Watch. "Até que isso mude, é improvável que haja qualquer progresso real na questão dos direitos humanos em Cuba."