Força Aérea da Colômbia bombardeia acampamento das Farc Helicópteros da Força Aérea da Colômbia bombardearam um acampamento da maior guerrilha esquerdista do país, em apoio a uma operação da polícia que matou sete rebeldes em combates prévios, informaram autoridades nesta segunda-feira. A operação militar que destruiu o acampamento das Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia (Farc) foi executada no domingo nos arredores do povoado de Corinto, no Estado Cauca, uma região montanhosa ao sudoeste do país. "A Força Aérea colombiana em operação coordenada com a Polícia Nacional propiciaram um duro golpe contra a sexta frente das Farc, ao destruir uma área de acampamento nos arredores de Corinto", informou um comunicado militar. As autoridades militares asseguraram que o acampamento destruído era utilizado como local de planejamento de ataques, sequestros e extorsões contra a população civil. Não houve baixas por parte das tropas do governo. (Por Luis Jaime Acosta)