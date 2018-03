Forças de segurança liberam estrada na Argentina após protesto A polícia argentina liberou neste sábado uma estrada ocupada por caminhoneiros e produtores agrícolas, que protestavam contra o governo por uma série de medidas que afetam sua atividade. Pela manhã, caminhoneiros argentinos voltaram a bloquear a Rota 14, essencial porque une o país aos vizinhos. Pouco depois, a polícia de fronteira fez uma advertência para que liberassem o caminho ou seriam acionados legalmente. Os caminhoneiros e os produtores simularam ter aceitado deixar a estrada, mas romperam a barreira. Minutos depois, os agentes conseguiram arrastar os caminhoneiros para fora da pista. Na noite de sexta-feira, um setor de transportadores acertou com as autoridades o fim do protesto, mas outras entidades não fizeram o mesmo porque não vêem saída para a disputa de mais de três meses entre os produtores e o governo sobre um recente aumento de impostos para a exportação de grãos. O conflito já provocou três greves dos produtores. Ainda que a última tenha sido há uma semana, os granjeiros seguem vendendo apenas o mínimo de mercadoria necessária para sobreviver --o que deixa os caminhoneiros sem nada para carregar. "Não vemos outra solução, isso é desesperador", disse à TV um caminhoneiro na chamada rota do Mercosul, usada para levar mercadorias entre Brasil e Chile. O governo advertiu na sexta-feira que agirá junto à Justiça para acabar com os bloqueios. Neste sábado, a presença de forças de segurança nas estradas era expressiva, mas apenas olhavam como os caminhoneiros se instalavam. "O transportador sabe do mal-estar por que passa o produtor, que vai tratar de reter seu capital, os grãos. O produtor consegue alguns pesos e pode aguentar até que a situação melhore", disse a uma rádio Ricardo Buryaile, das Confederações Rurais Argentinas.