Forças venezuelanas procuram Betancourt em zona de fronteira

A Venezuela disse nesta quarta-feira, 8, que procurou a ex-candidata à Presidência da Colômbia Ingrid Betancourt em uma zona de fronteira, mas não a encontrou. Betancourt foi sequestrada em 2002 pela guerrilha colombiana e havia informações da imprensa de que ela estaria na região, para ser libertada sob a intermediação do presidente Hugo Chávez. Veja também: Mãe de Betancourt preferiria que filha estivesse na Venezuela Dois militares reféns morrem em poder das Farc A colunista venezuelana Patricia Poleo publicou esta semana que Betancourt estava num sítio perto de Elorza, no sudoeste da Venezuela. "Fizemos uma ampla mobilização da Força Armada Nacional, de órgãos da inteligência, e depois chegamos à região, mas a pessoa não está lá", disse a jornalistas o ministro do Interior e da Justiça, Pedro Carreño. Chávez negou as versões da imprensa e a Colômbia disse que se tratava de boato. "Não é um bom serviço à vida dessa senhora ficar criando especulações", acrescentou o ministro. A mãe de Betancourt, Yolanda Pulecio, pediu a Chávez que ajude os colombianos a pressionar o presidente Alvaro Uribe, para que feche um acordo com a guerrilha e os reféns sejam libertados. O novo presidente da França, Nicolas Sarkozy, também já se envolveu no caso. Betancourt tem cidadania francesa, além de colombiana. Pulecio também pediu aos rebeldes, que sequestraram a política em plena campanha presidencial, que acelerem as negociações. As Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia (Farc) exigem a criação de uma zona desmilitarizada para negociar um acordo pela libertação de 49 reféns, em troca de centenas de guerrilheiros presos. Mas o governo quer que a guerrilha liberte primeiro os sequestrados, e afirma que o grupo só quer desmilitarizar a região para se recuperar das ofensivas do governo, que o teriam debilitado.