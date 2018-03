Forte terremoto atinge o sul do México

Um tremor de 6,6 graus na escala Richter abalou nesta quinta-feira, 16, o Estado mexicano de Chiapas, no sudeste do país, embora por enquanto não se tenha informado sobre vítimas ou danos materiais, afirmou o Serviço Sismológico Nacional (SSM). As primeiras informações do SSM dizem que o terremoto aconteceu às 14h41 (16h41, Brasília), com epicentro próximo à costa de Chiapas. O subsecretário de Defesa Civil de Chiapas, Luis Manuel García, explicou que, segundo os depoimentos dos cidadãos, o tremor foi sentido com muita força principalmente em Tapachula, na fronteira com Guatemala, Tuxtla Gutiérrez, a capital do estado, e San Cristóbal de las Casas, na serra. Segundo o funcionário, o epicentro se situou 97 quilômetros ao sudoeste de Cidade Hidalgo, no litoral de Chiapas, em pleno oceano Pacífico. O movimento causou a destruição de alguns vidros na capital e provocou rachaduras em muros, gerando pânico em alguns cidadãos, principalmente entre os que se encontravam em edifícios mais altos, que foram atendidos pelos serviços de emergência. Além disso, aconteceu a suspensão momentânea do serviço telefônico. García informou que foi feito um apelo à população para que mantenha a calma perante as possíveis réplicas do sismo que poderiam ser registradas nas próximas horas. Na Cidade do México, o movimento se sentiu com menor intensidade, até o ponto que na maior parte da metrópole passou despercebido.