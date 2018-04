Fotos tiradas por colombianos presos na Venezuela são provas, diz defensora

Efe

CARACAS- A defensora pública da Venezuela, afirmou nesta sexta-feira, 9, que as fotografias tiradas pelos oito colombianos presos recentemente por suposta espionagem justificam a abertura de um processo contra eles.

"Eles tinham fotografias de pilastras de pontes, depósitos de combustível, uniformes e funcionários uniformizados como a Guarda Nacional, instalações elétricas e torres de telecomunicação", disse Ramírez ao canal estatal.

"É estranho que tendo ido ao estado de Anzoátegui, tenham tirado fotos dessas instalações e não haja nenhuma foto de suas praias e paisagens turísticas", respondeu a defensora a afirmação do presidente colombiano, Álvaro Uribe, de que os detidos seriam turistas.

Segundo Gabriela, os seis homens e duas mulheres presas receberam tratamento digno, tiveram seus direitos respeitados e se comunicaram com o consulado e com suas famílias.

Ramírez criticou e rechaçou as declarações de Uribe e do defensor público colombiano, que sugerem que os direitos humanos dos presos não foram respeitados. Para a defensora, essas palavras são "tendenciosas e interesseiras", e com elas os dois tentam "encobrir" a realidade "com um discurso hipócrita sobre os direitos humanos".

A defensora também garantiu que os colombianos presos terão "um julgamento justo e o direito à defesa".