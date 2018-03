França continuará luta por reféns das Farc, diz chanceler

O governo francês continuará trabalhando pela libertação dos 25 reféns políticos que ainda estão em poder das Farc, segundo o chanceler Bernard Kouchner. A libertação de Ingrid Betancourt havia se tornado um dos principais objetivos da política externa do governo do presidente Nicolas Sarkozy. Veja também: Ingrid pede liga de países para libertar reféns das Farc Ingrid Betancourt chega à França nesta sexta-feira Colômbia poderá libertar mais reféns, diz ministro Chávez reitera apelo para que Farc deponham armas Americanos que estavam em poder das Farc chegam aos EUA EUA admitem conhecer plano para libertar reféns das Farc Para ex-líderes colombianos, negociar é única saída para Farc Quem são os ex-reféns libertados pelo Exército colombiano O drama de Ingrid Por dentro das Farc Histórico dos conflitos armados na região Cronologia do seqüestro de Ingrid Betancourt Leia tudo o que foi publicado sobre o caso Ingrid Betancourt Os familiares dos reféns que ainda continuam em poder da guerrilha temem que a comunidade internacional abandone a causa após libertação da ex-candidata à presidência, que ficou seis anos com as Farc. "França fará todo o possível para libertar os demais reféns", disse Kouchner.