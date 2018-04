França deve julgar militares do governo Pinochet à revelia A França deve julgar 17 chilenos à revelia devido ao desaparecimento de quatro franceses ou franco-chilenos no Chile, durante o governo do ditador Augusto Pinochet, afirmou na segunda-feira o gabinete do procurador-geral do país europeu. Os 17 réus, a maior parte dos quais oficiais das Forças Armadas, devem ir a julgamento devido a acusações de "detenção arbitrária acompanhada ou seguida de tortura e atos bárbaros", no período de 1973 a 1975, disse o órgão. Pinochet, que comandou o Chile de 1973 a 1990, foi acusado de participação no desaparecimento dos mesmos quatro franceses. Mas morreu em dezembro de 2006, sem nunca ir a julgamento. Entre os réus, cujo julgamento deve acontecer em uma corte de Paris a partir da segunda metade de maio, estão o general Manuel Contreras, ex-chefe da polícia secreta do Chile (Dina), e Paul Schaeffer, que liderou uma comunidade chamada Dignidad, usada, segundo a oposição chilena, pelas forças repressoras de Pinochet como centro de tortura. Os quatro franceses desaparecidos são um ex-conselheiro do presidente esquerdista Salvador Allende, deposto por Pinochet no golpe de 1973, um padre e dois membros do Movimento Esquerdista Revolucionário (MIR). (Reportagem de Thierry Leveque)