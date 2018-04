França pede que Brasil medeie libertação de Ingrid Betancourt

O ato de desagravo que marcou em Paris o sexto aniversário do seqüestro da cientista política franco-colombiana Ingrid Betancourt pelas Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia (Farc) teve o Brasil como centro das discussões. O consenso entre intelectuais, políticos e familiares da refém é de que o governo de Luiz Inácio Lula da Silva é o único com livre trânsito diplomático com líderes políticos da Venezuela, da Colômbia, dos Estados Unidos e da Europa, visto como premissa para o acordo diplomático com os guerrilheiros. Veja também: Colombianos acham que exposição dificulta liberdade de Ingrid Betancourt Parentes temem operação de resgate Colômbia diz conhecer localização de reféns França confirma libertação de quarto reféns Por dentro das Farc A constatação foi a mais relevante do encontro, realizado na tarde desta sexta-feira, 22, em Paris, entre familiares da refém e intelectuais franceses com a ex-senadora colombiana e ex-refém Consuelo González, libertada pelos revolucionários em janeiro passado - junto da ex-candidata à vice-presidente da Colômbia Clara Rojas. De acordo com o diplomata aposentado e ex-marido de Ingrid Fabrice Delloye, Lula é um homem essencial na América Latina e, conseqüentemente, na negociação humanitária. "Primeiro, porque ele é o presidente da mais importante nação latino-americana. Segundo, porque é ouvido nos Estados Unidos, na Europa, na Venezuela e na Colômbia", disse Delloye, pai de Mélanie e Lorenzo, os filhos de Ingrid, ex-candidata à presidência da Colômbia. "Ele (Lula) pode reunir ao seu redor todas as forças necessárias para o alargamento das negociações, que levarão o presidente (da Colômbia) Álvaro Uribe a compreender que o mundo todo quer ajudá-lo a encontrar uma solução para a liberação dos seqüestrados." Segundo Delloye, Lula deixou claro ao presidente francês, Nicolas Sarkozy, durante reunião na Guiana Francesa, há 10 dias, que aguarda o sinal de Uribe para se aprofundar nas negociações. "É preciso que o presidente colombiano aceite escutar a comunidade internacional", exortou, antevendo empecilhos. "Ele sabe perfeitamente que a comunidade internacional vai lhe exigir um acordo humanitário com as Farc." Leia mais sobre os atos pela libertação de Ingrid no Estadão deste sábado, 22.