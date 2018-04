França quer papel ativo do Brasil em libertar reféns das Farc O Brasil e outros países da América Latina poderiam ter um papel ativo na tentativa de libertar os reféns políticos em poder da guerrilha colombiana Farc, disse na quinta-feira o chanceler da França, Bernard Kouchner. Paris defende um acordo que leve à troca dos 44 reféns por cerca de 500 militantes das Farc atualmente presos. Entre os reféns está a ex-candidata a presidente Ingrid Betancourt, que também tem cidadania francesa. Kouchner se reuniu com o presidente Alvaro Uribe e com outros funcionários do governo da Colômbia, e disse que "todos compartilham do respeito por esse grande presidente Lula e pelo grande país que é o Brasil". "Também acontece que tanto o presidente Uribe como o presidente [Nicolás] Sarkozy mantêm relações excelentes com Lula e falaram com ele a respeito de uma colaboração e de um caminho que poderiam percorrer juntos nessa direção, que é a libertação dos reféns", afirmou. "Acho que todos os países que podem participar teriam de se envolver." Até agora, porém, a Colômbia só autorizou que França, Espanha, Suíça e a Igreja Católica realizassem contatos com as Farc nesse sentido. Na véspera da reunião com Uribe, Kouchner esteve com o presidente da Venezuela, Hugo Chávez, a quem as Farc entregaram duas reféns no começo deste ano. Espera-se para breve a libertação de pelo menos mais quatro políticos sequestrados. Kouchner disse que esses reféns serão soltos por razões de saúde. De acordo com o chanceler, há "uma preocupação política na América Latina e no mundo inteiro" sobre os reféns, mas admitiu que "as coisas avançam lentas demais", e que isso é insuportável para as vítimas. Ele disse que a França reiterou o apelo para que a Colômbia suspenda operações militares de resgate, devido ao risco que representam para os reféns. Alguns dos sequestrados estão há mais de dez anos em cativeiro, e a intransigência do governo e da guerrilha impede até mesmo o início de negociações.