França teria pago por libertação de Ingrid em 2003, diz TV

Uma mensagem achada no computador de Raúl Reyes, líder das Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia (Farc) morto em março deste ano, mostra que o mediador francês para uma eventual troca de reféns com a guerrilha, Noel Saez, foi enganado em 2003, quando pagou pela libertação da franco-colombiana Ingrid Betancourt, revelou na segunda-feira, 7, a imprensa local. Veja também: Ingrid tentou fugir para o Brasil a nado, diz ex-refém Uribe ganha apoio para 3º mandato O drama de Ingrid Por dentro das Farc Histórico dos conflitos armados na região Cronologia do seqüestro de Ingrid Betancourt Leia tudo o que foi publicado sobre o caso Ingrid Betancourt O seqüestro de Ingrid Betancourt Em um e-mail encontrado num dos computadores de Reyes - divulgado pela rede de TV RCN -, o líder rebelde diz não entender o motivo do pagamento do resgate, já que os rebeldes não deram garantias da libertação nem confirmaram a identidade dos que seriam soltos. "São inexplicáveis as razões que vocês tiveram para entregar o dinheiro pela libertação de Betancourt sem antes terem as identidades (confirmadas) e as garantias" da troca, diz uma mensagem que Reyes enviou ao mediador francês com cópia para o então chefe das Farc, Pedro Antonio Marín, conhecido como "Manuel Marulanda". A reportagem lembra ainda que, entre 9 e 13 de julho daquele ano, uma semana antes do envio da mensagem de Reyes, apelido de Luis Edgar Devia, um avião militar francês permaneceu na cidade de Manaus, no Brasil, à espera da suposta libertação da ex-candidata à Presidência da Colômbia. As autoridades agora investigam quem enganou Saez, quanto foi pago por Betancourt e quem fez a entrega do dinheiro, disse a RCN. "Sou Ingrid Betancourt" A ex-refém gravou várias mensagens de rádio que serão transmitidas por emissoras e megafones nas selvas do sul colombiano, nas quais pede que os rebeldes da guerrilha abandonem as armas, informaram na segunda-feira, 7, fontes oficiais. Antes de viajar à França, Ingrid gravou as mensagens que serão transmitidas de maneira contínua no departamento de Guaviare, onde foi ela foi resgatada, e em outras regiões do país. As mensagens fazer parte de uma intensa campanha criada pelo governo colombiano em 2002 para que guerrilheiros se desmobilizem. Até o momento, mais de 10 mil rebeldes abandonaram as armas. Ingrid Betancourt foi resgatada na quarta-feira passada pelo Exército da Colômbia junto com outros 14 reféns (três americanos e onze policiais e militares). "Guerrilheiros, sou Ingrid Betancourt. Vocês que estão ouvindo, a vida de seus comandantes foi respeitada e a de vocês também será com mais razão se houver desmobilização", disse a política franco-colombiana em uma das gravações que faz referência aos guerrilheiros que foram detidos na operação que a resgatou. As mensagens aproveitam ainda para convidar os rebeldes que estão na região para melhorar suas condições de vida e voltar a viver com suas famílias. "Estou os esperando, garantimos que vocês viverão melhor, recuperarão suas famílias, sua honra, sua liberdade". Em Paris, Ingrid pediu que o presidente da Colômbia, Álvaro Uribe, contenha a "linguagem do ódio" ao referir-se aos guerrilheiros e defendeu o diálogo com as Farc. "Chegamos a um momento em que se deve mudar esse discurso radical, extremista, de ódio, de palavras muito fortes", afirmou Ingrid, que deverá ser condecorada com a Legião de Honra na França. Ingrid também afirmou que o presidente venezuelano, Hugo Chávez, será essencial para o processo de paz na Colômbia. "As Farc o escutam", explicou a ex-candidata.