Frente de oposição se declara vencedora em Buenos Aires

O dissidente peronista Francisco Naváez e o prefeito de Buenos Aires, Maurício Macri, aliados na coligação nos dois principais distritos eleitorais da Argentina, abriram vantagem nesta segunda-feira nas eleições para o legislativo da província de Buenos Aires.

O candidato oposicionista diz que com sua vitória na província de Buenos Aires, um tradicional reduto peronista, "ele vai virar uma página na história". "Dissemos que um dia iríamos mudar a página da história. E este é o dia", comentou De Narváez. Para ele a eleição já está definida.

O prefeito da cidade portenha, Maurício Macri, apelou para o diálogo e a reconciliação com a presidente do país, Cristina Kirchner, a quem conclamou a "ouvir a voz do cidadão".

