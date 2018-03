Fujimori é inocente, diz ex-chefe dos serviços de espionagem O ex-presidente peruano Alberto Fujimori não deveria ser responsabilizado pelos abusos de direitos humanos cometidos durante o governo dele, afirmou na segunda-feira o homem encarregado de dirigir a temida rede de contra-insurgência existente então. Vladimiro Montesinos, condenado a 20 anos de prisão por tráfico de armas e corrupção, sentou no banco das testemunhas e defendeu energicamente Fujimori das acusações de que mandou um esquadrão da morte assassinar 25 supostos esquerdistas nos anos 90, quando o Peru enfrentava o grupo guerrilheiro Sendero Luminoso. "Fujimori não tem responsabilidade nenhuma pelo que ocorreu", afirmou Montesinos, que gritou várias vezes com os promotores e os juízes da Suprema Corte. Montesinos e Fujimori, que se encontraram na segunda-feira pela primeira vez em oito anos, não conversaram entre si, mas pareciam trocar olhares de confiança mútua. O ex-presidente, 69, pode ser condenado a até 30 anos de prisão. Apesar de a carreira política dele ter chegado ao fim, analistas afirmam que Fujimori prepara Keiko, sua filha e membro do Congresso, para concorrer à Presidência em 2011. Caso eleita, Keiko poderia garantir um tratamento melhor ou uma pena mais branda para Montesinos, condenado em 2001. Ela já prometeu perdoar o pai caso vença o pleito. Fujimori, que cochilou várias vezes durante as horas de depoimentos ocorridos nos sete meses de seu julgamento, mostrou-se atento e ativo ao ouvir Montesinos elogiá-lo por enfrentar os insurgentes. Quando, em 2000, durante um escândalo de corrupção, o governo de Fujimori entrou em colapso (após o presidente ter ficado dez anos no poder), os dois homens fugiram do país. Montesinos temia por sua vida e Fujimori, com medo de que mais irregularidades fossem descobertas, mandou um assessor roubar documentos da casa de Montesinos. Enquanto esteve no poder, Fujimori derrotou os guerrilheiros e colocou em ordem a caótica economia peruana. Mas adversários dele acusam-no de ter violado os direitos humanos para colocar fim a uma guerra de 20 anos durante a qual quase 70 mil pessoas morreram ou desapareceram. Famílias das vítimas assassinadas pelo esquadrão da morte do governo disseram ter ficado indignadas com o comportamento de Montesinos, que desobedeceu os juízes por várias vezes na segunda-feira e discursou longamente a respeito de como ele e Fujimori tinham salvado o país dos esquerdistas armados. "A arrogância de Montesinos é chocante", disse Gisela Ortiz, cujo irmão foi morto no massacre ocorrido em 1992 na universidade La Cantuta.