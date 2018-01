Fujimori é levado a hospital em Lima após sofrer arritmia cardíaca

LIMA - O ex-presidente peruano Alberto Fujimori, que recentemente deixou a cadeia após receber um indulto do atual presidente do Peru, Pedro Pablo Kuczynski, foi levado neste domingo, 14, a um hospital de Lima após sofrer uma arritmia cardíaca.

+++ Peru concede indulto humanitário a ex-presidente Fujimori por más condições de saúde

"Ele fará exames de revisão porque, apesar de ter tido uma evolução nesses sete dias, não está totalmente estável. Tem tido períodos curtos de arritmia", disse o médico de Fujimori, Alejandro Aguinaga, em entrevista ao jornal "El Comércio".

Imagens da emissora "RPP Noticias" mostram o ex-presidente chegando no hospital em um carro preto. Depois de receber o indulto, Fujimori está morando em uma luxuosa casa no distrito de La Molina.

Durante o percurso, Fujimori, de 79 anos, e que cumpria uma pena de 25 anos de prisão por crimes contra a humanidade, apresentava um semblante extenuado, mas acenou para um repórter que acompanhava o caminho feito pelo veículo no qual ele estava.

+++ Fujimori pede perdão pelos atos de seu governo após receber indulto

O ex-presidente estava acompanhado do filho mais novo, o congressista Kenji Fujimori.

Fujimori recebeu o indulto no dia 24 de dezembro, três dias depois de uma das alas do fujimorismo, liderada por Kenji, ter optado pela abstenção na votação de um pedido de cassação contra Kuczynski por causa dos vínculos do presidente com a Odebrecht.

A decisão gerou vários protestos. A maior parte dos cidadãos peruanos acredita que, na verdade, o indulto foi uma troca de favores entre Kenji e Kuczynski, que nega a negociação. /EFE