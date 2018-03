Fujimori passará por cirurgia; julgamento é interrompido no Peru O julgamento por violação dos direitos humanos do ex-presidente peruano Alberto Fujimori foi suspenso nesta quarta-feira para a realização de uma cirurgia em uma ferida no interior da boca do político. Os médicos irão determinar se a lesão é ou não cancerosa. Médicos apontados pelo tribunal disseram que Fujimori, de 69 anos, tem leucoplaquia, quadro que pode se desenvolver por causa de irritações e aparece em manchas brancas dentro da boca e na língua. A leucoplaquia pode ser cancerosa, embora seja rara. A operação está marcada para quinta-feira. Fujimori terá aproximadamente cinco dias para descansar antes de seu julgamento ser retomado. "Queremos deixar as coisas tranquilas e criar um ambiente calmo para que o réu possa ser propriamente movido e possa ter toda a segurança e conforto que sua condição requer", disse o juiz Cesar San Martin em considerações do tribunal transmitidas pela televisão. "A próxima sessão acontecerá na quarta-feira, dia 11", disse, acrescentando que Vladimiro Montesinos, ex-diretor de inteligência do Peru que está na prisão por corrupção e tráfico de armas, será chamado para testemunhar em breve. Fujimori, que governou o Peru de 1990 a 2000, é amplamente considerado o responsável por terminar uma guerra sangrenta entre o governo e insurgentes esquerdistas que deixou 70.000 pessoas mortas ou desaparecidas. Mas ativistas de direitos humanos dizem que o presidente foi muito longe em seus esforços para combater o terrorismo. Fujimori, filho de imigrantes japoneses, fugiu para o Japão, onde morou por cinco anos, antes de voltar para a América do Sul e ser extraditado para o Peru. Ele está sendo julgado por aproximadamente seis meses, acusado de ordenar um esquadrão da morte militar de conduzir dois massacres nos quais foram mortas 25 pessoas. Se condenado, ele pode enfrentar 30 anos de prisão. (Reportagem de Maria Luisa Palomino)