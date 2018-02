Fujimori prepara campanha eleitoral dentro da cadeia no Peru O ex-presidente peruano Alberto Fujimori, processado por abusos aos direitos humanos, prepara na cadeia a campanha do seu partido para as eleições gerais de 2011, disseram seus colaboradores na quinta-feira. Fujimori, de 60 anos, presidente entre 1990 e 2000, fugiu do país no começo de seu terceiro mandato, acossado por uma série de escândalos. O jornal Perú.21 publicou na capa uma foto em que Fujimori, em plena audiência judicial da quarta-feira, segura lápis e um papel com anotações e datas das atividades políticas do seu partido. "O presidente Fujimori é líder do fujimorismo, e portanto é natural que tenha uma participação no grupo, embora limitada, a partir da prisão", disse o deputado Carlos Raffo, um dos colaboradores mais próximos do ex-presidente. "Isso não é um delito, é um direito, e além disso as sessões do julgamento são tão chatas... O ex-presidente Fujimori quer se ocupar de algo positivo", disse Raffo à Reuters. Fujimori foi extraditado do Chile em setembro de 2007, depois de passar quase dois anos em prisão domiciliar. Antes, passara cinco anos exilado no Japão, terra de seus pais, e de onde voltou com a intenção de retomar a carreira política. (Reportagem de Marco Aquino)