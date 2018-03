Fujimori retorna à prisão e volta a ser julgado hoje

O ex-presidente peruano Alberto Fujimori voltou nesta terça-feira, 10, à prisão, após receber alta no Instituto Nacional de Doenças Neoplásicas (Inen).Os especialistas o declararam apto para ser julgado nesta quarta-feira, 11, pelas acusações de violações aos direitos humanos. Fujimori abandonou a clínica em uma ambulância escoltada por várias unidades policiais, que se dirigiu à sede da Direção de Operações Especiais da Polícia (Diroes), onde o ex-governante permanece preso desde setembro passado. O processo judicial foi interrompido na quarta-feira passada para que Fujimori pudesse ser operado de uma leucoplasia na língua. Nesta quarta, o chefe do Instituto de Medicina Legal do Peru, Luis Bromley, apresentará um relatório oficial sobre a operação, assim como sua evolução e previsão. Fujimori responde a processo desde dezembro pelo assassinato de 25 pessoas nos massacres de Barrios Altos (1991) e La Cantuta (1992), além dos seqüestros do jornalista Gustavo Gorriti e do empresário Samuel Dyer, após o "autogolpe de Estado" de 1992.