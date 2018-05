Furacão Dean chega ao México com intensidade máxima

O olho do furacão Dean atingiu nesta terça-feira, 21, o território mexicano, na península de Yucatan, às 3 horas (5 horas de Brasília), com categoria 5, a máxima na escala Saffir-Simpson, informou o Serviço Nacional Meteorológico (SNM). Veja também: Dean provoca retirada de 18 mil trabalhadores no México O rastro do furacão Dean O olho do furacão foi detectado em terra nas imediações de Puerto Bravo (estado de Quintana Roo) e 65 quilômetros a leste da cidade de Chetumal. Fortes ventos e chuvas começaram a afetar a cidade ainda durante a noite. O furacão se desloca na direção oeste, a 32 km/h, com ventos sustentados de 260 km/h e seqüências de 315 km/h, segundo o SNM. O órgão considera o fenômeno "catastrófico". As autoridades meteorológicas decretaram zona de alerta por chuva em toda a península de Yucatan. O alerta máximo pelo furacão se estende do centro turístico de Cancún até Chetumal, em Quintana Roo, e de Puerto Progreso (Iucatã) a Ciudad del Carmen (Campeche). Além disso há um alerta preventivo de Ciudade del Carmen (Campeche) até Tampico (Tamaulipas), sobre o Golfo do México. O SMN previu que às 7 horas (9 horas de Brasília) o furacão, mantendo a categoria 5, estará 40 quilômetros a noroeste de Chetumal e sobre a localidade de Reforma, em Quintana Roo. Os primeiros fortes ventos sobre a costa mexicana começaram por volta de 1 horas (3 horas de Brasília). O governo do Estado de Quintana Roo mantém uma ampla força ajudada por tropas do Exército e soldados da Polícia Federal Preventiva patrulhando as ruas. O governador Félix González Canto anunciou que os soldados impedirão a presença nas ruas de toda pessoa que não faça parte das operações de emergência.