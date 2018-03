Furacão Dolly se aproxima da fronteira entre México e Texas

As primeiras tempestades provocadas pelo furação Dolly já atingiram o Golfo do México, enquanto o fenômeno ganha força e deve atingir a fronteira entre o México e o Estado americano do Texas nesta quarta-feira, 23. O olho do furacão poderá atingir o litoral do nordeste do México ou do extremo sul do Texas (Estados Unidos) ao meio-dia, com ventos superiores a 136 km/h, segundo meteorologistas. Dolly, o segundo ciclone da temporada do Atlântico, é de categoria um na escala Saffir-Simpson, que vai até cinco. Porém, deve ficar ainda mais forte antes de chegar ao continente, informou o Centro Nacional de Furacões (NHC, em inglês). Por conta do aumento da força do, está em vigor um alerta de furacão para a costa do Texas (EUA), da cidade de Brownsville até Corpus Christi, e para o litoral nordeste do México, do rio San Francisco até o norte, na fronteira com os Estados Unidos. Cidades e povoados se preparam para receber o fenômeno, enquanto as autoridades temem que as fortes chuvas causem inundações e rompam represas. Funcionários texanos pediram para que populações locais se afastem das barreiras de rios, pois o Dolly segue o mesmo traçado do furação Beulah, em 1967, e "as eclusas podem não conter tanta água", segundo afirmou o coordenador de Administração de Emergências do condado de Cameron, Johnny Cavazos. As autoridades mexicanas, com o apoio do Exército, começaram a retirar cerca de 23 mil pessoas no Estado de Tamaulipas (nordeste). Em entrevista coletiva, ministro do Interior Juan Camilo Mouriño confirmou que já teve início a "fase de retirada" nos municípios de Matamoros, Soto la Marina e San Fernando, áreas que correm grande risco de serem inundadas. O governador do Estado Eugenio Hernández pediu ainda ao governo federal para que se declare zona de emergência em pelo menos 17 municípios, para que sejam liberados fundos suficientes para os planos de ajuda aos afetados.