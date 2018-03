Furacão mata três na Nicarágua

A tempestade tropical "Alma" e duas ondas tropicais deixaram na Nicarágua três mortos e 6.410 desabrigados, segundo um relatório entregue ao presidente Daniel Ortega, que retornou ao país depois de uma viagem por vários países latino-americanos, informaram nesta sexta-feira fontes oficiais. O portal do Governo "El Pueblo Presidente" informou que Ortega recebeu o relatório durante um encontro privado, realizado na sede do partido Sandinista, que funciona como Casa de Governo, com as autoridades do Sistema Nacional de Prevenção, Mitigação e Atendimento de Desastres. O chefe da Defesa Civil, coronel Mario Pérezcassar, disse que esses fenômenos deixaram um saldo de três pessoas mortas e 6.410 desabrigados, segundo o portal. Além disso, 17 casas foram destruídas, 1.045 semi-destruídas, 222 casas inundadas, para um total de 1.284 casas atingidas.