Furacão no Haiti matou mais de 500 em 2008

O país mais pobre da América Latina - e um dos mais pobres do mundo - foi atingido por uma outra tragédia recente. Em setembro de 2008, o Furacão Hanna provocou inundações e deixou um saldo de mais de 500 mortes no país. A cidade de Gonaives, a quarta maior cidade do Haiti, foi a mais afetada pelas chuvas e fortes ventos na ocasião.

Veja também:

Terremoto de sete graus causa grande destruição no Haiti

Instalações brasileiras foram atingidas

ONU confirma destruição de sua sede no Haiti

Representante da OEA no Haiti fala sobre o terremoto

Sismólogo alerta para novos tremores no Caribe

Depois que as águas das inundações começaram a baixar, começaram a surgir as vítimas do furacão.

"O cheiro é muito forte em Gonaives. O número de mortes pode ser muito superior", relatou um delegado de polícia local. Pelo menos 529 pessoas morreram no Haiti por causa das inundações e dos deslizamentos de terra causados pelas chuvas torrenciais. Segundo ele, em algumas partes da cidade as águas subiram a 5 metros.

Corpos boiavam nas águas lodosas que cobriram mais da metade das casas da região enquanto soldados argentinos da Missão das Nações Unidas para a Estabilização do Haiti (Minustah) ajudavam a resgatar haitianos ilhados em suas casas. Alguns estavam esperando o resgate por vários dias, isolados pelas inundações.

A ONU também enviou um grande carregamento de alimentos à região, depois que seus militares passaram a noite em claro para reconstruir um ancoradouro. Um navio com 33 toneladas de produtos de primeira necessidade foi recebido em Gonaives pela manhã por milhares de pessoas que, desde a passagem da tempestade Hanna sobreviviam com pouca comida e quase sem água.

Mais tarde, no cais, soldados armados faziam a segurança enquanto a população recebia arroz, bolachas, óleo de cozinha, água mineral e pastilhas de purificação de água. A Unidade Pan-americana de Resposta a Desastres da Cruz Vermelha também enviou um avião com toneladas de suprimento.

A tempestade tropical Hanna passou pelo Haiti cinco dias depois de o país ter sido atingido pelo furacão Gustav, que deixou 59 mortos. "O Haiti pediu oficialmente ajuda internacional", anunciou Elisabeth Byrs, porta-voz do Escritório de Coordenação de Assuntos Humanitários das Nações Unidas. "A ONU fará um apelo internacional para coletar fundos."